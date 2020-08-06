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06.08.2020г.
Отдых для россиян в пределах страны подорожал в пределах 25%

Отдых для россиян в пределах страны подорожал в пределах 25%

Чт, 06.08.20 11:28
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Согласно результатам опроса более 50 субъектов РФ, рост цен на туристические услуги в диапазоне от 5% до 25% отмечен в ряде регионов.

Как сообщили «Известия», больше всего цены увеличились в Челябинской (на 15-25%), Калининградской (на 20%), Калужской (15-20%), Тверской (5-20%), Самарской (5-10%) областях и Алтайском крае (7-10%). Цены с прошлого года сохранились в следующих субъектах: в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Мурманской и Костромской областях, Ханты-Мансийском АО.

По словам профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, сейчас цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с расценками лучших отелей Турции и других стран, что не хорошо. Эксперт информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман заметил, что заморозка цен делается для привлечения «внутренних» путешественников, а также с расчетом на перспективу.

Между тем, более чем в 30 субъектах отметили, что будут вынуждены скорректировать план доходов от туристической отрасли в этом году. 

В остальных регионах не уточнили насколько сократятся поступления в консолидированный бюджет, но подчеркнули, что изменение плана неизбежно из-за продолжающейся пандемии, падения прибыли туроператоров, отельеров и рестораторов. Только власти Твери отказались от коррекции плана на 2020-й, а в Самаре ожидают, что заработают на уровне прошлого года.

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03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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