Отдых для россиян в пределах страны подорожал в пределах 25%

Согласно результатам опроса более 50 субъектов РФ, рост цен на туристические услуги в диапазоне от 5% до 25% отмечен в ряде регионов.

Как сообщили «Известия», больше всего цены увеличились в Челябинской (на 15-25%), Калининградской (на 20%), Калужской (15-20%), Тверской (5-20%), Самарской (5-10%) областях и Алтайском крае (7-10%). Цены с прошлого года сохранились в следующих субъектах: в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Мурманской и Костромской областях, Ханты-Мансийском АО.

По словам профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, сейчас цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с расценками лучших отелей Турции и других стран, что не хорошо. Эксперт информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман заметил, что заморозка цен делается для привлечения «внутренних» путешественников, а также с расчетом на перспективу.

Между тем, более чем в 30 субъектах отметили, что будут вынуждены скорректировать план доходов от туристической отрасли в этом году.

В остальных регионах не уточнили насколько сократятся поступления в консолидированный бюджет, но подчеркнули, что изменение плана неизбежно из-за продолжающейся пандемии, падения прибыли туроператоров, отельеров и рестораторов. Только власти Твери отказались от коррекции плана на 2020-й, а в Самаре ожидают, что заработают на уровне прошлого года.