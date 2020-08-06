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06.08.2020г.
Tele2 - лучшая по оценке удовлетворенности клиентов

Tele2 - лучшая по оценке удовлетворенности клиентов

Чт, 06.08.20 11:51
Просмотров: 153
Tele2 стала лидером по показателю NPS с результатом 44% – такова доля тех, кто готов рекомендовать услуги компании своему окружению, следует из исследования холдинга «Ромир». Оператор опередил ближайшего конкурента по доле «промоутеров» на 6 п. п. Наиболее лояльными пользователями услуг Tele2 являются молодые люди 18-24 лет и клиенты в возрасте от 45 лет.

Среди абонентов Tele2 наиболее высокая доля тех, кто готов рекомендовать оператора своему кругу общения (44%) – к такому выводу пришли эксперты исследовательского холдинга «Ромир». При этом оператор опережает ближайшего конкурента на 6 п. п. по показателю NPS, обладателей третьего и четвертого места – на 10 и 12 п. п.

Индекс поддержки у компании выше, чем у всех других операторов, – равен 11. По этому показателю компания на 8 пунктов опережает ближайшего конкурента, и на 17 и 20 – других игроков «большой тройки», у которых он опустился до отрицательных значений. По данным «Ромира», услуги Tele2 наиболее высоко оценивают молодые люди 18-24 лет и зрелая аудитория в возрасте 45 лет и старше.

Авторы указали на создание операторами экосистем услуг как на инструмент завоевания лояльности клиентов, при этом фокус на нетелеком-сервисах усилился во время пандемии.

«В связи с малым количеством игроков рынка и уже поделенными абонентами основной упор операторам приходится делать на сопутствующие услуги. В последнее время, особенно в период пандемии, … вырос спрос на интернет, кино и другие услуги. Операторы ищут новые возможности далеко за рамками предоставления услуг связи» - пояснили в «Ромире».

Tele2 первой на российском рынке сосредоточилась на развитии сопутствующих услуг, представив в 2017 году стратегию lifestyle enabler. Компания переосмыслила роль оператора как поставщика услуг связи и предложила клиентам сервисы за рамками традиционного телекома. На завоевание клиентской лояльности работает программа «Больше», которая аккумулирует уникальные предложения от сотен компаний-партнеров. Это скидки на такси, рестораны, кино и развлекательные сервисы, кешбэк на покупки в онлайн-гипермаркетах, бесплатные уроки английского и многое другое.

Ранее эксперты холдинга «Ромир» отмечали лидерство Tele2 в клиентском сервисе. По данным исследования, специалисты службы поддержки компании быстрее других игроков телеком-рынка обрабатывают запросы клиентов. Время ожидания на линии составляет 1 минуту 30 секунд – это почти вдвое меньше, чем у ближайшего конкурента.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией "Tele2"
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03.08.2020 18:02
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02.08.2020 09:44
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30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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