В Пензе на ул. Антонова столкнулись две иномарки

6 августа утром на улице Антонова столкнулись два автомобиля, рассказали подписчики группы «СОВА ПЕНЗА АВТО» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло рядом с школой №77. На фото видно, что в заднюю часть кузова серебристого хэтчбека въехала белая иномарка. У автомобиля поврежден бампер и фара. Официальных данных о происшествии пока нет.

Пензенцев просят не превышать скоростной режим и быть крайне внимательными при совершении маневров на проезжей части.