В Пензе на ул. Антонова столкнулись две иномарки

Array ( [temp] => +29 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 86 р
6 августа утром на улице Антонова столкнулись два автомобиля, рассказали подписчики группы «СОВА ПЕНЗА АВТО» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло рядом с школой №77. На фото видно, что в заднюю часть кузова серебристого хэтчбека въехала белая иномарка. У автомобиля поврежден бампер и фара. Официальных данных о происшествии пока нет.
Пензенцев просят не превышать скоростной режим и быть крайне внимательными при совершении маневров на проезжей части.