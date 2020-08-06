Пензенские полицейские задержали осужденного, который прятался от них 10 лет

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина уклонился от отбывания условного наказания за кражу запчастей со склада мастерской сельскохозяйственного кооператива.

Горожанина объявили в федеральный розыск в июле 2010 года. От стражей порядка он скрывался очень умело – десять лет он соблюдал меры конспирации. По словам мужчины, с 2018 года он ни разу не выходил из квартиры, даже в подъезд дома. Полицейские установили, что злоумышленник прятался на территории поселка Лунево Солнечногорского района Московской области. Его задержали на съемной квартире и доставили в следственный изолятор.

«В настоящее время осужденный ожидает этапирования в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания в виде двух лет лишения свободы», - уточнили в ведомстве.