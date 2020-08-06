Журналист «Экспресса» в одиночку борется с мусором в Пензе

Выходя на прогулку или по пути домой, он собирает мусор, который ему попадается.

«Надоело смотреть на бумажки и банки под ногами, я решил собирать их сам», - отметил Юрий Когуров.

Рейды случаются нерегулярно, зато продуктивно: самый большой «улов» Юрия поместился в четыре пакета.

«Обычно бывает так: попадается пустой валяющийся пакет, подбирается и по ходу уже заполняется всем, чем можно. Я не стесняюсь и никогда не стеснялся собирать все ненужное из-под ног», - поделился он.

Вот так выглядела обочина дороги до уборки.

А вот так после.

По словам Юрия, среди друзей и родных у него нет помощников, но его деятельность влияет на образ мышления других людей.

«Один друг, когда встали под кустами в теньке, на мое замечание про брошенную банку и стаканчик сказал, что это он оставил, и после моей нотации застыдился и обещал больше так не делать. Другой подумывал подбирать попутно всякое с обочин, как я, но не делал этого. Потом он увидел мои посты, набрался смелости и стал делать также. А однажды мои друзья, поехав к пруду, увидели на месте стоянки мусор после отдыхающей компании. Они убрали его, освободив место для себя», - добавил он.

К сожалению, объемы мусора на планете увеличиваются с каждым годом. Специалисты отметают, что из-за стремительного роста населения на Земле через 30 лет ежегодно будет скапливаться около 3,4 млрд тонн отходов. Самую большую опасность представляет пластмасса – размер большого пластикового пятна в Тихом океане составляет примерно 1,6 млн км.