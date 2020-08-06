Пензенские предприятия «Дамате» увеличили суммы налогов в бюджет региона

По итогам первого полугодия 2020-го пензенские предприятия группы компаний «Дамате» на треть увеличили суммы налогов, страховых взносов и сборов в областной и местный бюджеты. Это связано с постепенной реализацией проектов в регионе.

Всего за полгода предприятия перечислили в бюджеты всех уровней более 700 млн рублей, при этом отчисления в региональный и местный выросли на треть, составив около 400 млн рублей. Так, «Дамате» в очередной раз подтвердила статус одной из крупнейших аграрных компаний-налогоплательщиков в области.

Напомним, на территории Пензенской области находятся комплекс «Дамате» по производству индейки и ведущий областной переработчик молока ОАО «Молочный комбинат «Пензенский». На предприятиях отмечается тенденция к устойчивому росту всех показателей, что позволяет увеличивать суммы налоговых отчислений.

ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» перечислил в областной и местный бюджеты более 100 млн рублей, предприятия вертикально-интегрированного комплекса по производству индейки – свыше 280 млн рублей.

Значительные суммы были направлены в бюджеты районов присутствия компании. Больше всего средств выплатили в Нижнеломовский район – более 185 млн рублей. Порядка 27 млн рублей - в Вадинский район, более 18 млн рублей - в Мокшанский. Кроме того, более 15 млн рублей поступили в бюджет Спасского района, а 13 млн в Колышлейский район. В Наровчатский район - порядка 3 млн рублей.

«Дамате» выполняет все обязательства перед государством, также регулярно отчисляя деньги в Пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. Холдинг предоставляет пензенцам современные рабочие места, условия для профессионального развития и гарантирует достойную оплату труда.