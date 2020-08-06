Представители «Русмолко» рассказали о вакансиях на областной ярмарке

Сотрудники компании «Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл») приняли участие в ярмарке вакансий Пензенской области, которая прошла на Юбилейной площади.

Организаторами ярмарки выступили правительство Пензенской области, министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также исполнительные органы государственной власти. Компания представила более 30 вакансий в районах присутствия.

Мероприятие открыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, он обратился к участникам с приветствием и осмотрел экспозицию ярмарки.

Представители «Русмолко» в рамках презентации рассказали об открытых вакансиях в хозяйствах компании в Пензе и районах Пензенской области, предоставили участникам ярмарки буклеты с описанием компании и продемонстрировали корпоративный фильм. Соискатели имели возможность более подробно познакомиться с открытыми вакансиями региона, задать все интересующие вопросы возможным работодателям, заполнить резюме и пройти экспресс-собеседование.

«Русмолко» представила на стенде более 30 вакансий, в списке - зоотехники, ветеринарные врачи, операторы машинного доения, водители, слесари и т.д. Компания гарантирует сотрудникам достойную зарплату, обеспечивает льготным питанием, спецодеждой и корпоративным транспортом.