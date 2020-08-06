Жителя Лунинского района осудили за смерть отца

Установлено, что трагедия случилась 25 февраля. Сельчанин пришел к родственнику, который проживал в Лунино. Употребив спиртное, сын начал избивать отца. Пенсионер получил не менее 40 ударов руками и ногами, деревянным табуретом и черенком. После этого дебошир позвонил брату, но о драке не сказал. Тот через непродолжительное время приехал на место происшествия, но потерпевший уже не подавал признаков жизни.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 89-летнего мужчины наступила от тупой травмы грудной клетки, приведшей к развитию острой дыхательной недостаточности», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Нерадивому сыну назначили шесть лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.