В Неверкинском районе реконструируют мост-плотину и отремонтируют здание соцобслуживания

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6 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассмотрел обращения жителей в рамках рабочего визита в Неверкинский район, сообщили в пресс-центре облправительства.
Жительница села Бикмосеевка попросила главу региона посодействовать в реконструкции здания бывшей школы, чтобы разместить в нем стационарное отделение центра соцобслуживания населения. На сегодняшний день учреждение находится в одноэтажной деревянной постройке 1956 года. В стационаре круглосуточно находятся 30 пожилых людей и инвалидов. Губернатор отметил важность объекта не только с точки зрения помощи жителям, но и создания рабочих мест.
«Неверкино – дальний район, важно, чтобы у сельчан была работа. Для этого нужно создать в стационаре надлежащие условия», - пояснил Иван Белозерцев.
Он поручил подготовить служебную записку по внесению объекта в программу по реконструкции.
Житель села Алешкино обратил внимание на необходимость капитального ремонта моста-плотины через реку Елань-Кадада. Сооружение является частью автодороги «Неверкино - Демино - Верхозим», разработка проектно-сметной документации запланирована на 2021 год. Губернатор поручил на месте определить уровень износа моста и принять меры по его реконструкции.
Также к губернатору обратилась предприниматель из Саратовской области. Женщина попросила посодействовать ей в оформлении аренды или права собственности на сельхозучастки в Неверкинском районе. Она уточнила, что ей уже переданы около 5 тысяч га, но этого недостаточно, так как ее организация планирует расширяться.
Иван Белозерцев подчеркнул важность введения в севооборот пока еще необрабатываемых земель. Также он рассмотрел вопросы по организации водоснабжения, установке освещения и обеспечения безопасности на дорогах.