В Неверкинском районе реконструируют мост-плотину и отремонтируют здание соцобслуживания

Жительница села Бикмосеевка попросила главу региона посодействовать в реконструкции здания бывшей школы, чтобы разместить в нем стационарное отделение центра соцобслуживания населения. На сегодняшний день учреждение находится в одноэтажной деревянной постройке 1956 года. В стационаре круглосуточно находятся 30 пожилых людей и инвалидов. Губернатор отметил важность объекта не только с точки зрения помощи жителям, но и создания рабочих мест.

«Неверкино – дальний район, важно, чтобы у сельчан была работа. Для этого нужно создать в стационаре надлежащие условия», - пояснил Иван Белозерцев.

Он поручил подготовить служебную записку по внесению объекта в программу по реконструкции.

Житель села Алешкино обратил внимание на необходимость капитального ремонта моста-плотины через реку Елань-Кадада. Сооружение является частью автодороги «Неверкино - Демино - Верхозим», разработка проектно-сметной документации запланирована на 2021 год. Губернатор поручил на месте определить уровень износа моста и принять меры по его реконструкции.

Также к губернатору обратилась предприниматель из Саратовской области. Женщина попросила посодействовать ей в оформлении аренды или права собственности на сельхозучастки в Неверкинском районе. Она уточнила, что ей уже переданы около 5 тысяч га, но этого недостаточно, так как ее организация планирует расширяться.

Иван Белозерцев подчеркнул важность введения в севооборот пока еще необрабатываемых земель. Также он рассмотрел вопросы по организации водоснабжения, установке освещения и обеспечения безопасности на дорогах.