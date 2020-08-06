Для жителей Пензенской области на фестивале «Наша Кузница» выступит звезда

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, мероприятие пройдет 5 сентября.

На заседании оргкомитета обсудили несколько вариантов проведения торжества, так как ограничения по коронавирусу еще не полностью сняты. В настоящее время запланирована работа нескольких площадок: Нарышкинской ярмарки, фестиваля национальных культур, также откроются аттракционы, мастер-классы.

В вечерней программе планируется выступление гостей города. Имя знаменитости, которая порадует зрителей, пока держат в секрете. По словам членов оргкомитета, праздник должен получиться не менее зрелищным, чем в предыдущие годы.