Для жителей Пензенской области на фестивале «Наша Кузница» выступит звезда

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В городе Кузнецк Пензенской области готовятся к празднованию 240-летия города и фестивалю предпринимателей «Наша кузница» (0+).
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, мероприятие пройдет 5 сентября.
На заседании оргкомитета обсудили несколько вариантов проведения торжества, так как ограничения по коронавирусу еще не полностью сняты. В настоящее время запланирована работа нескольких площадок: Нарышкинской ярмарки, фестиваля национальных культур, также откроются аттракционы, мастер-классы.
В вечерней программе планируется выступление гостей города. Имя знаменитости, которая порадует зрителей, пока держат в секрете. По словам членов оргкомитета, праздник должен получиться не менее зрелищным, чем в предыдущие годы.