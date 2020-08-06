Пенза лидирует по приросту числа заболевших коронавирусом жителей за сутки

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе на 6 августа.

Так, прирост за сутки пациентов с Covid-19 составил 52 случая. Из них 30 обнаружены в Пензе, в 11 - в Пензенском районе. Пять новых случаев зарегистрировано в Бессоновском районе, по два - в Лунинском и Лопатинском, по одному - в Городищенском и Сердобском районах.

Также среди заболевших есть двухмесячный малыш.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 56803 человека, а в лабораториях лечебной сети - 141014 жителей», - пояснила пресс-секретарь.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать масочный режим и не забывать про меры профилактики. Жителям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции.