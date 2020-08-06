Россиянам присылают SMS с предложением получить $10 млн от США

Госдепартамент США предложил 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о вмешательстве в выборы. Подобные SMS уже получили жители России.

«США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США. Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до 10 миллионов долларов», — сообщили на официальной странице программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» в Twitter.

По данным телеканала «360» со ссылкой на Znak.com, подобное сообщение получил депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Он опубликовал его в Telegram-канале. SMS приходят россиянам из разных регионов страны, жителями делятся скриншотами в Сети.

Ранее о вознаграждении за информацию сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Таким способом американские власти хотят установить личности тех, кто вмешивался в выборы президента, благодаря чему Дональд Трамп победил в 2016 году.