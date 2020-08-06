Пензенцы спасают котенка с лейкемией и сломанным хвостиком

Волонтеры назвали малышку Цыри. У котенка диагностировали страшное заболевание – лейкемию.

«Лейкемия - крайне опасный вирус, который поражает иммунную систему кошек. Данное заболевание в итоге может привести к смерти, так как организм, зараженный вирусной лейкемией, теряет сопротивляемость инфекции, из-за чего очень быстро прогрессируют опухолевые процессы, развиваются анемии, повышается восприимчивость к любого рода инфекциям. […] Стоит отдельно сказать, что некоторые особи могут элиминировать вирус (временная виремия). Тесты на FeLV могут быть ложно положительными. Поэтому мы будем следовать по пути ведущих мировых специалистов и обязательно сдадим через некоторое время повторный анализ», - сообщили сотрудники центра в группе соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, у Цыри есть еще один страшный недуг – малышка получила травму крестцового отдела позвоночника, у самого основания хвоста. Из-за этого у пушистика - недержание. Волонтеры не опускают руки и надеются на улучшение состояния Цыри.

Узнать, как помочь котенку, можно здесь.