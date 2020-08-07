В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток

Феминизм набирает популярность во всем мире, в том числе и в России. Однако в тихой Пензе тех, кто говорит об этом общественном движении, мало, а тех, кто знает о нем что-то кроме стереотипов – еще меньше. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Татьяна Котина решила пообщаться с тремя пензенскими девушками, которые придерживаются принципов феминизма, чтобы выяснить у них, как они к нему пришли и почему считают его важным и нужным явлением.

Мила*

Феминисткой я себя никогда не считала. Мужчин уважаю и люблю, не воспринимаю их изначально как что-то опасное и угрожающее моей жизни, регулярно провожу эпиляцию, посещаю парикмахерские и салоны красоты, не гнушаюсь мини, не поливаю водой мужчин в транспорте, не делаю фем-татуировки, а модные ныне феминитивы мне жестко режут уши как нечто неестественное.

Я в принципе - за все естественное. И за естественность женщины в том числе. За ее свободу быть такой, какой она создана природой, со своими ценностями и возможностью выбирать. Но, к сожалению, даже в наше время стереотипизация общества, табуированность и навязывание женщинам определенных ролей сохраняются на очень высоком уровне.

Мне банально неприятно, когда незнакомые мужчины делают мне комплименты с сексуальным подтекстом, хотя многих женщин это радует. Я не понимаю, когда почти незнакомые мужчины предлагают мне выйти замуж на втором свидании, не будучи знакомы с моими человеческими качествами и потребностями. У меня вызывают шок рассказы знакомых о том, что их бьют мужья, но лучше жить с такими, нежели быть одинокими. Я испытываю раздражение, когда в профессиональных вопросах мужчины предпочитают общаться друг с другом, даже обладая меньшими компетенциями, чем женщины в этой же сфере. Я совершенно не понимаю женщин-сексисток, которые присоединяются к мужчинам и могут говорить, что «все бабы дуры, и это нормально».

Меня типировали как «придерживающуюся умеренных феминистических взглядов». Но, повторюсь, я не позиционирую себя феминисткой, хотя бы потому, что я против всяких человеческих классификаций, да и матчасть знаю не очень хорошо. Однако, даже придерживаясь околофеминистических взглядов, некоторые проблемы, если их можно таковыми назвать, я приобрела. Во-первых, существенно сузился круг мужского да и женского общения. Все сторонники патриархального строя просто перестали быть для меня интересными. Во-вторых, я перестала общаться с мужчинами, рассматривающими женщин исключительно как сексуальный объект, дополнительную функцию или «приложение». Но, сузив круг общения, я нашла свой, а отказавшись от общепринятых стереотипов социума, приобрела довольно-таки приятный бонус в виде ощущения себя свободной и счастливой.

Для меня важно отсутствие «стеклянных потолков» в профессиональной деятельности, когда движение женщины по карьерной лестнице ограничивается ее полом, а не компетенциями. Замечала еще такую интересную вещь: за каждой влиятельной женщиной в 99 процентах случаев обязательно стоит влиятельный мужчина. Что странно, если такого мужчины нет, состояться женщине в профессиональном плане становится намного сложнее. Поэтому у меня обычно вызывают глубокое уважение женщины, основавшие свой бизнес или реализовавшие себя в профессии без чьей-либо поддержки.

Мое большое желание – это, конечно же, наличие равных прав и, добавлю, обязанностей для женщин и мужчин. Я выступаю против уравнивания мужчин и женщин в целом, потому что мы по природе своей разные и это отрицать невозможно. И бездумное желание некоторых женщин работать шахтерами для меня больше проявление протеста, нежели борьба за свои права. Однако я против доминирования мужчин над женщинами в самых различных сферах жизни.

Кроме того, я считаю, что любая женщина имеет право проживать свою жизнь так, как она этого хочет, независимо от существующих социальных норм общества.

Основной принцип, которого я придерживаюсь, - это идти по жизни вместе с мужчиной, а не за ним. Это про совместное принятие решений, равноценный вклад в семью или бизнес-проект. Это про умение мужчины и женщины договариваться, прислушиваясь к потребностям и ценностям друг друга, а не слепое следование общественным нормам, многие из которых уже устарели. И, конечно же, это про уважение женщины самой себя.

В моей жизни есть несколько четких фем-правил, которых я придерживаюсь. Не заниматься сексом, когда не хочется и с кем не хочется. Не использовать опасные для здоровья средства красоты (ботекс, филлер, жесткие диеты и прочее). Не общаться с мужчинами, которые задевают мою честь и достоинство. Не воспринимать завуалированные принуждения быть удобной для мужчины как нечто позитивное. Это, например, про пожелания на 8 Марта быть нежной, доброй, заботливой и милой. Читай: кухаркой, домработницей и бесплатной проституткой.

Несколько раз я сталкивалась с непониманием при общении с другими людьми или высказыванием своих идей в социальных сетях. Однажды я написала пост о том, что в нашем обществе достаточно закрыта и постыдна тема получения женщиной сексуального удовлетворения, и, в первую очередь, это проблема, которую табуируют сами женщины. В ответ я получила много негативных сообщений от мужчин, которые упрекнули меня в излишней откровенности с основным посылом: «Разве можно об этом так открыто говорить?».

Часто вызывают дискуссию вопросы женского счастья. И большая часть моих оппонентов, причем, и женского, и мужского пола, искренне считает, что счастье женщины заключается исключительно в наличии мужа и детей, ведении домашнего быта и получаемом от мужа материальном достатке, а если женщина реализует себя в творчестве, профессии или науке, то она априори должна быть несчастлива. Именно этот стереотип вызывает у меня самое большое раздражение, и я пытаюсь разрушить его.

Проблема возникает и тогда, когда на государственном уровне начинает оправдываться сексуальное, физическое или моральное насилие в семье со стороны мужского пола или сами женщины воспринимают это как норму. И с этим надо бороться. А в целом, российским женщинам достаточно удобно жить в патриархальном строе, потому что оно привычно и спокойно. Насколько радостно, - вопрос, конечно, уже более глубокий.

К «воинствующему феминизму» я отношусь плохо, как и ко всяким радикальным штукам. Любая крайность провоцирует агрессию. Да, когда тема касается проблемы сексуального насилия или иного насилия, или рабства, может быть, и стоит выходить на митинги и пикеты, но во всех остальных случаях это формирует у мужчин негативное понимание феминизма. Кстати, реально многие мужчины путают феминизм с матриархатом, с доминированием женщин над мужчинами, обесцениванием мужского пола и пропагандой ненависти к ним. И определенная «заслуга» в этом - как раз-таки радикального феминизма, который преподносит мужчин как «абсолютное зло». Я же считаю, что только в равноценном дополнении друг друга и есть настоящая гармония.

*Имя героини изменено по ее просьбе

Рита

Для меня феминизм – это про свободу выбора. Это, в первую очередь, - преодоление установок поведения, которые общество диктует женщинам только потому, что они женщины. Причем речь идет как о глобальных вещах, так и о бытовых – от постоянного «выходи замуж» и «создавай уют», до «не пиши первой» и «платить в кафе должен мужчина». Родные нас воспитывают по своим представлениям о том, «как надо». Их нельзя за это винить, ведь их тоже воспитали именно так. Когда начинаешь узнавать о том, что бывает иначе и это нормально, хочется меняться – и это прекрасно.

Мне повезло, что с подросткового возраста я была вовлечена в нетипичные для девочек занятия, среди которых - помощь брату с ремонтом машины и стрельба. Это вообще не давало ощущения превосходства над сверстницами, но ненавязчиво заложило мысль о том, что соответствие общепринятым стандартам не обязательно. С этой мыслью я жила лет шесть, прежде чем вообще задуматься о феминизме, начать узнавать больше и действовать осознаннее. Я пришла к этому три или четыре года назад. Думаю, что повлияла совокупность факторов: возросшая осведомленность о феминизме в обществе, работа в СМИ и близкий человек, который помогал и поддерживал.

Лично мне феминизм помог избавиться от болезненного желания обязательно быть красивой – такой, как надо. Я наконец-то отстригла длинные волосы, которые мне доставляли лишь неудобства, отказалась от каблука в повседневной жизни, приняла, что и кривые зубы, и прыщи – это естественно и не страшно. При этом я свое видение не навязываю: если кому-то комфортно в блузках и на шпильках – ради Бога.

Феминизм открыл глаза на то, что существуют токсичные отношения, причем не только в паре, но и, например, между родителями и детьми. Это помогает избавиться от чувства вины за многие ситуации, больше внимания уделять своему душевному равновесию и либо оздоравливать такие отношения, либо ограждать себя от них.

Очень много сейчас говорится о харассменте [домогательство, непристойные предложения]. Классно, что это придается огласке. Я и некоторые знакомые девушки сталкивались с этим, например, во время учебы в вузе. Благодаря феминизму приходит осознание, что это не ты что-то делаешь не так, просто для некоторых мужчин нормально домогаться или принижать женщин.

Один из принципов феминизма – борьба с репродуктивным насилием. Хотя меня напрямую это не коснулось, тема очень серьезная. Нам нужно хотя бы не утратить существующих возможностей, потому что попытки затянуть гайки есть. Думаю, будущие феминистки не простят нам сданные позиции. В последнее время было несколько тревожных звоночков и заявлений. Отдельные представители церкви то и дело высказываются об исключении абортов из системы ОМС.

Очень большое впечатление на меня в свое время произвел разговор с заслуженным врачом РСФСР Анной Волченковой. Это была мудрая женщина, которая 55 лет проработала в сфере здравоохранения. Я делала с ней интервью в начале 2017 года, и она выступала категорически против такого решения. Она приводила в пример ситуацию, когда в середине прошлого века аборты сначала были запрещены, а потом проводились очень дорого, и множество женщин гибли от подпольного или самостоятельного прерывания беременности. Неужели история ничему не учит?

Очень жаль, что свой «вклад» вносит и наша землячка – уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Недавно она предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, а также ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности. По-моему, недопустимо таким образом влиять на решение, иметь или не иметь детей.

В феминизме есть правила, не нарушать которые легко, они очевидны, и даже говорить о них не стоит. Однако есть то, чего я не хотела бы делать никогда, но пока это дается с переменным успехом. Например, я до сих пор избавляюсь от внутреннего сексизма – это когда женщины сами воспроизводят стереотипы о женщинах. До сих пор иногда объясняю нелогичные поступки фразой: «Девочки такие девочки» или восклицанием «Женщины! Что тут скажешь?». Каждый раз ловлю себя на этом и пытаюсь избегать даже в шутках.

Как правило, то, что окружающие враждебно относятся к феминизму, это следствие недостаточной осведомленности, а, значит, просто нужно объяснять больше, нести информацию в массы. Например, мама, когда речь зашла об этом, спросила: «Ну, ты же не из тех радикальных феминисток, которые ненавидят мужчин?». Что тут скажешь, часто в сознании людей между мужененавистничеством и борьбой с патриархатом стоит знак равенства. На самом деле, это не так – не «против мужчин», а «за женщин».

Другой разговор, что при упоминании феминизма на ум многим приходят пресловутые небритые подмышки, феминитивы, ну и, пожалуй, Pussy Riot. Меня это не удивляет, потому что обсуждают, как правило, все необычное и непривычное. Около полугода назад на свидании речь зашла про феминизм, и молодой человек, несмотря на мое сопротивление, полез руками щупать, брею ли я подмышки. До сих пор чувствую отвращение и испанский стыд. Естественно, мы больше не общаемся, потому что одно дело – неосведомленность, а другое – пренебрежение личными границами.

В России у нашего движения, определенно, есть успехи: стало больше тем, которые люди поднимают, хотя раньше это было сложно представить. Взять хотя бы домашнее насилие, против которого развернута масштабная кампания: открываются организации и центры для помощи женщинам, пострадавшим от него. Лет 10 назад такое даже представить себе было сложно. Проблем много, но, уверена, настойчивость и объединение сделают свое дело, поэтому было бы здорово найти больше единомышленниц.

Вика

Я начала изучать феминизм три или четыре года назад благодаря подруге. Постепенно стала по-другому смотреть на положение женщин в обществе. До сих пор, несмотря на кажущееся равенство, перед женщинами встает множество преград в плане карьеры. Почти каждая с этим так или иначе сталкивалась. Я как мама соприкасалась, и моя подруга, у которой тоже есть ребенок, - она несколько месяцев не могла найти работу, несмотря на хороший опыт за плечами, все работодатели выдавали одно и то же: «Вы будете ходить по больничным». Даже до материнства приходилось слышать многим: «Вы же в декрет уйдете». Это что, равноправие? Хоть один работодатель скажет такое мужчине? Нет, конечно. Потому что мужчины в очень редких случаях уходят в отпуск по уходу за ребенком.

Я очень внимательно слежу за отдельными активистками. В частности, когда к нам прошлой осенью приезжала московская активистка Дарья Серенко, я целенаправленно пошла на лекцию, чтобы взять у нее интервью. С профессиональной точки зрения я по мере возможность стараюсь так или иначе свою позицию выражать. Потому что быть активисткой я, к сожалению, не имею возможности и ресурсов. У нас все плохо с какими-то активностями в Пензе, нет феминисток, которые что-то делают, и мне очень жаль, потому что я бы с радостью стала бы частью этого движения.

Прийти к феминизму, наверное, сложно. У себя я замечала этапность. Нелегко избавляться от стереотипов, в частности, от собственных по отношению к женщинам, от внутренней мизогонии - когда ты в других женщинах видишь врагов. Хотя у меня никогда не было в голове образа женщины, которая должна щи варить, детей растить и больше ничего не делать. Может быть, благодаря этому мне было проще влиться и понять, зачем феминизм нужен.

Нет никакой единой модели, какой женщина должна быть. Она может заниматься домашним хозяйством и детьми, если это действительно ее выбор, если ей это нравится, и если она себя чувствует в этом комфортно. Или она может не иметь семью, не иметь детей, жить одна и стоить карьеру. На самом деле вариаций может быть множество. И феминизм - про то, чтобы каждая женщина имела выбор, имела возможность строить свою жизнь так, как ей нужно, без оглядки на чьи-то мнения.

Гендерные стереотипы создают кучу барьеров для женщин в их развитии. Потому-то очень многие и зарыли свои амбиции в землю. Очень много факторов извне формируют нас, женщин. Формируют так, что мы сами уже верим в то, что у нас есть какая-то роль, и отклоняться от нее нельзя, хотя внутри мы можем этому сопротивляться, но в итоге ей следовать. Это очень печально, это очень больно. В этом капкане находятся многие.

Основополагающие принципы для меня: не следовать стереотипам, которые нам навязывает общество, отдельные средства массовой информации. Не следовать стереотипам, которые даже пытаются навязать нам близкие люди. Это самое сложное. Второй основополагающий принцип — стараться по мере возможностей всегда поддержать женщин и не осуждать их за их выбор, за их ситуацию. Даже если я понимаю, что они с моими убеждениями не согласны. Третий — стараться не молчать в ответ на сексистские высказывания.

Что касается воинствующего феминизма, то его не существует. Если мы имеем в виду радикальный феминизм, то это не какая-то группа агрессивных женщин. Вторая волна радикального феминизма рассматривает патриархат и гендерные различия как главные проблемы, которые нужно искоренить - и это не про ненависть к мужчинам. Каждый день приходится сталкиваться с неуважением, нападками, сексуальной объективацией. Это когда ты просто красивый предмет, а понятия красоты в патриархате меняются постоянно, сложно им соответствовать - вообще жить, пытаясь уместиться в чужие рамки, это вредно и опасно для самооценки. Радикальные феминистки не такие агрессоры как мужчины в любом случае.

С приходом феминизма в моей жизни куча проблем появилась. Мне даже с друзьями стало сложнее общаться. Я не скажу, что у меня все окружение развалилось, но есть люди, с которыми я стала общаться значительно реже. Стало сложнее зачастую разговаривать со старшим поколением. Они не понимают, что это такое. Для них феминизм - это что-то вроде подростковой субкультуры. Собственно, такое представление и среди моих ровесников есть. И мне очень обидно за феминизм и за феминисток, которые делают много хорошего. Целые центры помощи пострадавшим от насилия женщинам создают, организовывают лекции. Они делают большую практическую работу. А их воспринимают вот так, как клоунов. Это ужасно. Стало сложнее читать любимую классическую литературу. Потому что воспринимаешь то, что тебе раньше нравилось, какие-то романтические образы, которые восторг вызывали, по-другому. Даже работать стало тяжелее. Когда интервью берешь и слышишь какие-то сексистские высказывания, не хочется продолжать, но что делать.

Феминизм очень психотерапевтичным оказался, потому что именно благодаря ему я стала смелее вообще во всем. Я освободилась от стереотипов и от того, чтобы кому-то нравиться. Меня сейчас гораздо меньше волнует, как меня воспринимают люди, мужчины в частности. Это помогло мне убедиться в том, что я нормальная, хорошая, классная по умолчанию, потому что, несмотря на то, что никогда не считала, что женщина должна быть какой-то определенной, все равно думала, что где-то проваливаюсь. Это помогло мне осознать свою ценность.

У женщины всегда оставалось и остается до сих пор ужасная и больная проблема – так называемая «вторая смена». Это когда женщина приходит со своей работы, с любой, даже с самой каторжной, и продолжает обслуживать всю семью: стирать, убирать, кормить. Это неоплачиваемый и обесцененный труд. У нас нет равноправия в этом плане. Мужчинам удобно, чтобы женщины их всегда обслуживали. И это подается под соусом женской миссии, женской сущности и женского долга.

Россия в плане какого-то прогресса, который касается изменений во взаимодействии людей, сильно отстает от многих стран. Сами женщины боятся. Их можно понять - женская гендерная социализация пускает прочные корни, вырвать их сложно. Часто вижу какие-то боязливые комментарии: «Да, проблема такая существует, но я не феминистка». Очень стремятся добавить вот этот кусочек, будто это стыдно. Тут еще и государственная политика так выстраивается: увеличение демографии, нарушение репродуктивных прав женщин, а еще и в Конституцию вписали, что семья это только мама-папа и все – о чем речь? Но я все-таки надеюсь, что и в России все начнет меняться, в общем-то, меняется уже.

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