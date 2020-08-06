В Пензенской области намолотили 1 млн тонн зерновых

6 августа в рамках рабочей поездки в Неверкинский район губернатор Иван Белозерцев посетил агропромышленные объекты ООО «Сюган», сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.

Предприятие специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. Осмотрев пшеничное поле, Иван Белозерцев отметил грамотный подход к подбору семенного фонда и использованию современных технологий.

«В этом году цена на зерно должна быть выше, это позволит нашим растениеводам получить хорошую прибыль», - уточнил Иван Белозерцев.

Он сообщил, что на сегодняшний день пензенские аграрии убрали 28% посевных площадей и намолотили 1 млн тонн зерна.

«Это очень серьезный показатель для Пензенской области. Если погодные условия позволят, будем ждать рекордного результата», - заявил Иван Белозерцев.

Кроме зерновых культур, предприятие занимается производством растительных масел и хлебобулочных изделий. Их пекарня выпускает до пяти тонн хлеба в смену. В дальнейшем планируется строительство мукомольного цеха.