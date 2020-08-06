42 года? Анна Плетнева поделилась соблазнительными фото в купальнике

Певица Анна Плетнева в «Инстаграм» продолжает размещать фото со своего отдыха. Одни из них сделаны рядом со стойкой мини-кафе, в котором готовят прохладительные напитки.

Плетнева позирует в черном раздельном купальнике, демонстрируя ягодицы. Фанаты восхитились увиденным: «Наша Мамочка горячая и самая любимая», «бесподобна», «вы бомбическая женщина», «42 года, хм, даже не скажешь, - всего 20».

Скорее всего, Анна Плетнева и дальше будет радовать фолловеров такими снимками, потому что ее отдых – в самом разгаре.

«Только не думайте ,что я стала #инстаграмнойкиской. Просто уж ооочень давно не была на море!!! Соответственно и фоток с [моря в купальнике нет]. Сейчас даже специально посмотрела, когда в последний раз ... 15 августа 2019! Год назад!! Так что уж простите, но мамочка решила оторваться по полной!!! У меня с собой - восемь разных купальников!!!! Держитесь!!!» - написала она в предыдущем посте.