Пензячке досталась рыба с живой начинкой

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$ 73 р
€ 86 р
Подписчица группы «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте» рассказала о неудачной покупке.
Женщина разместила видео, на котором запечатлела купленную рыбу. На кадрах видно, что рыба буквально напичкана живыми червями.
«Не ожидала, и дети в шоке! Как такое можно продавать?» - возмутилась горожанка.
«На опарыша новой рыбы наловить можно», - пошутил один из подписчиков.
По вопросам качества приобретенных товаров можно обратиться в управление Роспотребнадзора по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36, и по телефону 55-26-06.