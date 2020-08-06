Пензячке досталась рыба с живой начинкой

Женщина разместила видео, на котором запечатлела купленную рыбу. На кадрах видно, что рыба буквально напичкана живыми червями.

«Не ожидала, и дети в шоке! Как такое можно продавать?» - возмутилась горожанка.

«На опарыша новой рыбы наловить можно», - пошутил один из подписчиков.

По вопросам качества приобретенных товаров можно обратиться в управление Роспотребнадзора по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36, и по телефону 55-26-06.