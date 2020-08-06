Черногория открыла границы для российских туристов

Однако российская сторона пока еще не возобновила рейсы в эту страну. Предполагается, что пустить самолеты могут уже в августе или сентябре.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в Черногории сейчас пик сезона отдыха, также страна является популярной среди путешественников.

«Важно не только, чтобы нас пускали, но важно, чтобы и мы понимали, что это направление для нас выгодно и абсолютно безопасно», — отметил Барзыкин.