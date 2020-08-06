Телеведущая Настя Ивлеева сделала фото с чем-то черным на лице

Array ( [temp] => +31 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 86 р
Телеведущая, блогер Настя Ивлеева показала фото о том, как она наводит красоту. Девушка сделала снимки в прозрачной шапочке для душа и с черной маской на лице.
Фото она сопроводила признанием в любви к своему мужу рэперу Элджею. Судя по хештегам, такая маска, состав и свойства которой она раскрывать не стала, ей не понравилась.
«Он убежит же увидев такое», «хочу такие отношения», «ты богиня», - оценили фото подписчики.
Напомним, в конце июля Ивлеева сообщала, что вместе с мужем заразилась коронавирусом.