Телеведущая Настя Ивлеева сделала фото с чем-то черным на лице

Телеведущая, блогер Настя Ивлеева показала фото о том, как она наводит красоту. Девушка сделала снимки в прозрачной шапочке для душа и с черной маской на лице.

Фото она сопроводила признанием в любви к своему мужу рэперу Элджею. Судя по хештегам, такая маска, состав и свойства которой она раскрывать не стала, ей не понравилась.

«Он убежит же увидев такое», «хочу такие отношения», «ты богиня», - оценили фото подписчики.

Напомним, в конце июля Ивлеева сообщала, что вместе с мужем заразилась коронавирусом.