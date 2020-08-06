В сквере в центре Пензы начали укладывать плитку

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В Пензе продолжается благоустройство трех центральных скверов. О ходе работ рассказали в пресс-службе городской администрации.
«На этих объектах выполнен демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия, ведется подготовка основания под мощение. Параллельно в сквере Пушкина начали укладывать бетонную плитку» – сообщил начальник Управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.
Специалисты уже проложили поливочный водопровод и электрический кабель, обновления освещения.
«Планируем к началу сентября замостить прогулочные зоны, установить лавочки и урны. Далее будем закупать элементы для игровых и спортивных площадок и заниматься их обустройством», - добавил Игорь Умнов.
Напомним, благоустройство трех скверов началось 19 июля. Проекты можно посмотреть здесь.