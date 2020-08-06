Жители Пензенской области продолжают обращаться к врачам из-за укусов клещей

В Пензенской области с марта начался сезон активности клещей, которые могут являться переносчиками опасного заболевания - иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о жителях, которые пострадали от их укусов.

Так, за помощью обратились 1611 человек, среди которых 517 – дети. По сравнению с показателями на 31 июля, количество пострадавших увеличилось на 49 человек.

Всего на зараженность возбудителями ИКБ специалисты исследовали 1490 снятых клещей - в 296 из них специалисты обнаружили боррелиоз. В управлении отметили, что с января по июнь 18 человек из Колышлейского, Пачелмского, Шемышейского районов и Пензы заболели ИКБ.

Чтобы избежать укуса, следует правильно одеваться на прогулки в лес или парк. Во-первых, надо обязательно надеть головной убор - кепку, косынку или шляпу. Рубашку лучше выбрать плотную и с длинным рукавом и заправить ее в штаны или джинсы, а их, в свою очередь, в носки. Так клещу будет тяжелее добраться до кожи. Из обуви подойдут любые сапоги, плотно прилегающие вверху к голени, уточнили в Роспотребнадзоре.