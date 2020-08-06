В Лунино внедорожник сбил маленького велосипедиста

В поселке Лунино Пензенской области накануне случилось ДТП. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили о произошедшем.

Так, 5 августа в 12 часов на ул. Пушкина 51-летний водитель отечественной «Нивы» сбил маленького велосипедиста. Hебенка госпитализировали.

По факту случившегося проводят проверку.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать трагедии. Также родителям следует не оставлять детей без присмотра.