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06.08.2020г.
В Пензенской области за полгода выросла преступность

В Пензенской области за полгода выросла преступность

Чт, 06.08.20 16:37
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Пресс-служба прокуратуры Пензенской области обнародовала данные о преступлениях, совершенных в регионе за  6 месяцев 2020 года.

Так, в период с января по июнь произошло на 6,2% больше правонарушений, чем за аналогичный период 2019 года. Среди них 326 - особо тяжких, тяжких - 1613, средней тяжести - 1214, небольшой тяжести - 3713.

Рост количества преступлений зафиксировали в 23 районах, а снижение их числа наблюдается в 10 районах. Большинство нарушений закона произошло в городах и поселках городского типа - 75,4% (5 180 из 6 866).

«Увеличилось число краж, мошенничеств, грабежей, присвоений. Возросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», - уточнили в пресс-службе.

2 060 преступлений было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, большинство из них - с использованием или применением банковских карт, средств мобильной связи и интернета.

 

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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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