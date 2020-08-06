В Пензенской области за полгода выросла преступность

Пресс-служба прокуратуры Пензенской области обнародовала данные о преступлениях, совершенных в регионе за 6 месяцев 2020 года.

Так, в период с января по июнь произошло на 6,2% больше правонарушений, чем за аналогичный период 2019 года. Среди них 326 - особо тяжких, тяжких - 1613, средней тяжести - 1214, небольшой тяжести - 3713.

Рост количества преступлений зафиксировали в 23 районах, а снижение их числа наблюдается в 10 районах. Большинство нарушений закона произошло в городах и поселках городского типа - 75,4% (5 180 из 6 866).

«Увеличилось число краж, мошенничеств, грабежей, присвоений. Возросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», - уточнили в пресс-службе.

2 060 преступлений было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, большинство из них - с использованием или применением банковских карт, средств мобильной связи и интернета.