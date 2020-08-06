В Пензенской области пройдет чемпионат по парусному спорту

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Пресс-служба министерства спорта Пензенской области рассказала о предстоящих соревнованиях федерации парусного спорта (0+).
Чемпионат пройдет 8 августа в яхт-клубе на территории набережной в селе Засечном.
Соревноваться будут яхтсмены из Пензенской и Саратовской областей. Спортсмены поборются за победу в классах «луч» и «оптимист». Начало мероприятия - в 11:00, награждение – в 18:00.