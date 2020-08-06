Нижнеломовская администрация отвечает даже на анонимные сообщения в соцсетях

Нижнеломовцы все чаще заходят на публичные страницы районной администрации в соцсетях, а не в кабинеты муниципальных служащих. Общение с муниципалитетом посредством онлайн-инструментов – удобный для людей механизм получить ответы на свои вопросы за один-два дня, минуя непременные процедурные требования, которые заложены в федеральном законе.

Для пользователей очевидный плюс соцсетей - еще и в том, что власти реагируют даже на анонимные сообщения.

Официальные страницы администрации Нижнеломовского района созданы и ведутся на базе крупнейших в России социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и «Twitter». Это источник актуальных региональных и районных новостей, официальных заявлений местной власти по значимым вопросам, а также платформа для общения жителей с представителями администрации.

В своих сообщениях нижнеломовцы поднимают различные вопросы: благоустройство населенных пунктов, содержание улично-дорожной сети развитие социально-культурной и спортивной инфраструктуры и т.д.

Так, пользователь, который предпочел сохранить анонимность, обозначил проблему отсутствия уличного освещения в городе Нижний Ломов.

«Уважаемые жители! После сильного ветра в городе произошли обрывы на линии электропередач. Администрацией города Нижний Ломов направлена заявка в Нижнеломовские районные электрические сети (РЭС) на восстановление уличного освещения. В настоящее время ведутся работы по выявлению и устранению неисправностей», – проинформировала подписчиков паблика районная администрация.

Другой пользователь Сергей К. сообщил о том, что собственники частных домовладений самовольно проложили канализационные трубы от выгребных ям до реки Ломовка, куда осуществляют сброс жидких коммунальных отходов.

«Уважаемый Сергей! Администрацией города Нижний Ломов проводится комиссионное обследование береговой линии реки Ломовка с целью выявления сброса канализационных вод. Мы сообщим вам о его результатах не позднее 7 августа 2020 года», – отреагировала администрация Нижнеломовского района.

Сообщить о проблемах, задать вопросы или выступить с предложениями нижнеломовцы могут на официальных страницах администрации Нижнеломовского района в социальных сетях:

- «ВКонтакте» https://vk.com/club185917546

- «Одноклассники» https://ok.ru/group/55346541756562

- «Instagram» https://www.instagram.com/admnigniylomov/