Для гостей Пензенского спаса испекут 14-метровый пирог

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По сообщению пресс-службы регионального минкульта, 16 августа в городе пройдет праздник православной культуры «Пензенский Спас» (0+).
Мероприятие начнется в 10:00 в сквере им. М.Ю. Лермонтова. Гостей ждет выставка работ народных умельцев из районов области, выставка-продажа меда, яблок, образцов национальных кухонь, фотозона, спортивная площадка, мастер-классы и детская игровая площадка. Также посетителей ждет 14-ти метровый спасский пирог.
«В течение дня для всех желающих будет проводиться экскурсия «Тайны Соборной площади» с посещением Спасского кафедрального собора. На центральной площадке состоится выступление творческих коллективов из 27 районов Пензенской области», - рассказали в пресс-службе.Кроме того, на празднике выступит саранская поп-фолк группа «Земляки».