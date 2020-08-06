Пензенские врачи успешно ввели препарат детям с редким заболеванием

Врачи неврологического отделения Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова освоили интратекальное введение препарата «Спинраза» (Нусинерсен), применив его для лечения четверых малышей со спинальной мышечной атрофией.

По данным пресс-службы регионального минздрава, лекарство вводят через прокол твердой оболочки мозга. Такой метод в настоящее время является единственным спасением для людей с редким диагнозом - генетическим нейромышечным расстройством.

«Это генетическое заболевание, проявляющееся мышечной атрофией и обусловленное дегенеративными изменениями спинальных мотонейронов и моторных ядер ствола головного мозга. В Пензенской области семь детей имеют данное заболевание. Четверым была показана и применена методика с использованием препарата «Спинраза», - объяснила главный детский невролог области Ольга Понятова.

Она отметила, что для безопасности юных пациентов процедура проводилась в команде с анестезиологами под общим наркозом. Во время лечения осложнений у детей не возникло.

Препарат «Спинраза» относится к категории крайне дорогостоящих. Стоимость одного укола составляет порядка восьми миллионов рублей. Для лечения четверых детей Пензенской области в этом году из областного бюджета выделили 124,8 млн рублей.