Для спортшколы в Русском Камешкире закупят новое оборудование

6 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил реконструированный стадион в Русском Камешкире в рамках рабочей поездки по району.

Как сообщает пресс-центр облправительства, портивный объект модернизировали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Капитальный ремонт обошелся в 5,4 млн рублей. На эти деньги здесь обустроили сцену, обновили асфальтовое покрытие тротуара, заменили входную группу и ограждения, установили тренажеры и скамейки для отдыха. Также была обновлена беговая дорожка и смонтирована система видеонаблюдения.

Иван Белозерцев пообщался с тренером-преподавателем детско-юношеской спортивной школы по футболу Александром Тюньковым и поблагодарил его за большую и плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения.

Он попросил обдумать место для нового оборудования, на закупку которого планируют направить 3,5 млн рублей.