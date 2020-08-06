Ученые нашли препарат, который лечит алкоголизм и коронавирус

Ученые из ИУ ВШЭ и Института органической химии имени Зелинского РАН сообщили, что коронавирус и алкоголизм можно лечить одним лекарством.

По данным портала Live24, во время исследования было установлено, что препарат «Дисульфирам», который применяют при лечении алкогольной зависимости и рака, эффективен в борьбе с коронавирусом.

Во время тестирования ученые выбирали структурные элементы Covid-19, которые меньше всего были подвержены изменениям в ходе эволюции. Они сделали это для того, чтобы препарат дал результат. Лучшими «кандидатами» на выздоровление стали консервативные белки, например, главная протеаза коронавируса (Mpro). Она оказалась не только устойчивой к мутациям, но и сыграла одну из главных ролей в репликации [копировании] коронавируса. Специалисты уверены, что если этот белок заблокировать, то получится замедлить или полностью остановить процесс его размножения в организме.

Напомним, по состоянию на 6 августа в России число зараженных составило 871894. При этом выздоровели 676357 пациентов, умерли 14606 больных.

В Пензенской области зарегистрирован 6801 случай заражения, из них новых - 52. При этом уже 5775 пациентов вылечились, 86 скончались.