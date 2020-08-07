В Пензастате рассказали о самых привлекательных для бизнесменов отраслях

Пензастат по итогам первого полугодия 2020-го опубликовал информацию о том, какие отрасли являлись наиболее привлекательными для предпринимателей при регистрации.

Всего за первое полугодие 2020-го в регионе зарегистрировалось 2096 новых предпринимателей и 135 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Наиболее привлекательные отрасли – по-прежнему торговля, ремонт транспортных средств и мотоциклов – 29,6% (661 ед.), транспортировка и хранение – 20,1 (448), строительство – 11,3% (252 ед.).

«Производственной деятельностью планируют заниматься 142 бизнесмена. Из вновь созданных глав КФХ 63,7% (86 ед.) планируют деятельность в сфере животноводства, 25,9 (35 ед.) – в сфере растениеводства и 4,4% (6 ед.) займутся рыбоводством», - сообщили в Пензастате.

Средний возраст предпринимателей, зарегистрировавшихся в 2020 году, составил 39 лет. На бизнесменов от 30 до 50 лет приходится 63%, на молодежь до 30 лет – 21,4%, на лиц старше 50 лет – 15.6%. Среди вновь зарегистрированных ИП 35,1% – женщины.