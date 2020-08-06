В Камешкирском районе возвели новый фельдшерско-акушерский пункт

6 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель ЗакСобра Валерий Лидин посетили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Лапшово Камешкирского района.

Согласно сообщению пресс-центра облправительства, здание модульного ФАПа площадью 62 кв. м построили в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Здесь будут обслуживать 600 жителей села Лапшово.



Губернатор отметил, что к сельским докторам нужно проявлять как можно больше внимания, а отличников труда представлять к наградам.

Фельдшер Любовь Шишлова рассказала, что две студентки, проходящие практику в Камешкирском районе, намерены вернуться после получения дипломов. Общаясь с молодыми специалистами, губернатор напомнил о федеральной выплате. Также он подчеркнул престижность профессии врача на селе.



«Это было всегда. И сегодня я вижу, с какой любовью и уважением люди говорят о медицинских работниках», - подчеркнул Иван Белозерцев.

На сегодняшний день ФАП проходит процедуру лицензирования и после получения всех необходимых документов начнет принимать пациентов.