Губернатор Пензенской области провел встречу со студентами-архитекторами

Губернатор Иван Белозерцев провел встречу со студентами университета архитектуры и строительства, на которой они высказали свои предложения по завершению обустройства оборонительного вала и преображению подвесного моста.

Также были озвучены варианты организации арт-галереи на улице Суворова. Глава региона подчеркнул, что яркие, современные проекты и креативные идеи всегда важны и нужны.

Кроме того, Иван Белозерцев рекомендовал педагогам работу над проектами по благоустройству районов области засчитывать в студенческую практику, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.