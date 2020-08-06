Губернатор Пензенской области провел встречу со студентами-архитекторами

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Также были озвучены варианты организации арт-галереи на улице Суворова. Глава региона подчеркнул, что яркие, современные проекты и креативные идеи всегда важны и нужны.
Кроме того, Иван Белозерцев рекомендовал педагогам работу над проектами по благоустройству районов области засчитывать в студенческую практику, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.