Восемь пензенских депутатов вошли в рабочую группу по уборке могил ветеранов

Депутаты городской Думы взялись за наведение порядка на кладбищах Пензы, в частности, на могилах участников Великой Отечественной войны. К этой работе они привлекли активистов молодежных организаций: их цель, не только благоустроить захоронения, но и найти родственников - героев войны.

Паутина времени героев не пощадила. Сколько забытых могил воинов Великой Отечественной в Пензе сейчас только выясняется. Пока за раз активисты благоустраивают по шесть на Новозападном кладбище. Позднее перейдут на другие погосты. Нередко солдат хоронили вдали от их малой родины. Волонтеры, приводя в порядок эти памятники и ограды, вспоминают своих прадедов, которые покоятся за сотни километров от дома.

«К сожалению, я очень мало знаю о них, потому что записи «древа» очень сильно устарели и затерялись во время переезда», - рассказал член молодежного совета при Пензенской Думе Вадим Цюпко.

Специальную рабочую группу создали при городской Думе, в нее вошли восемь депутатов и десятки молодых волонтеров. Они расчищают могилы от зарослей растений, красят памятники и одновременно восстанавливают историю покоящихся в Пензе солдат в архивах.

«Ни фотографии, ни фамилии, даже звезда была, да ушла, одни только клепки остались от таблички. Нужно зафиксировать и по месту на кладбище попробовать установить, кто это. Потом восстановить табличку», - сказал заместитель главы города Пензы, депутат Пензенской городской Думы Иван Краснов.

«Мы ставим своей целью восстановление исторической памяти. Второстепенная задача - это объединение общественных организаций. В данный момент мы пытаемся получить несколько документов по территории размещения захоронений», - сообщила депутат Пензенской городской Думы Оксана Милаева.

Таким образом, жители других регионов страны без труда смогут найти могилы своих родственников в нашем городе и некоторые из них смогут сами ухаживать за ними. В результате количество заброшенных захоронений сократиться, а те, что останутся, по-прежнему будут под контролем этих неравнодушных пензенцев, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.