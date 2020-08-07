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07.08.2020г.
В Бековском районе выпустили первую партию малинового сиропа

В Бековском районе выпустили первую партию малинового сиропа

Чт, 06.08.20 23:53
Просмотров: 162
В компании, которая развивает уникальное и пока единственное производство в России по сбору кленового сока и его переработке, освоили еще одно направление. В Бековском районе при грантовой поддержке правительства Пензенской области выпустили первую партию малинового сиропа. Получить новый продукт удалось за счет увеличения плантаций, где выращивают ягоду. С представителями крестьянско-фермерских хозяйств встретился губернатор Иван Белозерцев в рамках своего рабочего визита в район.

К пяти крестьянско-фермерским хозяйствам, которые занимаются выращиванием малины в Бековском районе, добавилось еще шесть. Только за последний год плантации удалось расширить в два раза - с девяти до 18 гектаров.

Для сравнения, в прошлом году с участка собирали 20 тонн. Здесь выращивают высокопроизводительные ремонтантные сорта. Из ягод получают сок, из которого делают натуральный сироп. Сейчас на линии впервые полезный и вкусный продукт разливают в стеклянную тару. Кроме того, не так давно малину в свежем виде начали поставлять не только в торговые сети Пензы, но и Москвы, а также Санкт-Петербурга. Для этого ее сортируют в специальном холодном цехе - температура воздуха там всего +4С.

«Приятно, что развиваетесь и что увеличиваются площади, количество участников, членов кооператива. Это положительный пример для Пензенской области», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Богатый урожай ягоды в хозяйстве ждут с августа по октябрь. В этом сезоне в планах закупить еще одну линию розлива, чтобы справиться с большим объемом. Пока предприниматели используют мощности, созданные для производства кленового сиропа. Кроме того, экспертизу сейчас проходят документы на строительство комбината по переработке ягод, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
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28.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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15.07.2020 10:07
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