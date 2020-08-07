В Бековском районе выпустили первую партию малинового сиропа

В компании, которая развивает уникальное и пока единственное производство в России по сбору кленового сока и его переработке, освоили еще одно направление. В Бековском районе при грантовой поддержке правительства Пензенской области выпустили первую партию малинового сиропа. Получить новый продукт удалось за счет увеличения плантаций, где выращивают ягоду. С представителями крестьянско-фермерских хозяйств встретился губернатор Иван Белозерцев в рамках своего рабочего визита в район.

К пяти крестьянско-фермерским хозяйствам, которые занимаются выращиванием малины в Бековском районе, добавилось еще шесть. Только за последний год плантации удалось расширить в два раза - с девяти до 18 гектаров.

Для сравнения, в прошлом году с участка собирали 20 тонн. Здесь выращивают высокопроизводительные ремонтантные сорта. Из ягод получают сок, из которого делают натуральный сироп. Сейчас на линии впервые полезный и вкусный продукт разливают в стеклянную тару. Кроме того, не так давно малину в свежем виде начали поставлять не только в торговые сети Пензы, но и Москвы, а также Санкт-Петербурга. Для этого ее сортируют в специальном холодном цехе - температура воздуха там всего +4С.

«Приятно, что развиваетесь и что увеличиваются площади, количество участников, членов кооператива. Это положительный пример для Пензенской области», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Богатый урожай ягоды в хозяйстве ждут с августа по октябрь. В этом сезоне в планах закупить еще одну линию розлива, чтобы справиться с большим объемом. Пока предприниматели используют мощности, созданные для производства кленового сиропа. Кроме того, экспертизу сейчас проходят документы на строительство комбината по переработке ягод, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.