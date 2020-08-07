День рождения «Экспресса». Режиссер монтажа Светлана Стрельникова

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На входе в здание «Экспресса» гостей встречает необычная фотогалерея - сотрудники телеканала в образе сказочных героев. В обличье «Бабы Яги» - режиссер монтажа Светлана Стрельникова. С персонажем ее роднит разве что только веселый нрав. В остальном - полная противоположность.
На телевидение Светлана Стрельникова пришла в далеком 1997 году. Три года была специалистом рекламной службы, затем переквалифицировалась в видеомонтажера. Новостные сюжеты, которые вы видите на нашем канале, в частности, и этот, а также программы и утренние рубрики, - ее работа.
«Когда я училась в школе - все девочки мечтали стать актрисами. А мне как-то не хотелось, но нравилось кино. И я подумала, а почему бы мне не быть режиссером. Так и случилось», - рассказала режиссер монтажа медиахолдинга «Экспресс» Светлана Стрельникова.
Процесс видеомонтажа требует предельного внимания и понимания того, каким продукт должен получиться в конечном итоге. Все для того, чтобы зрителю было интересно смотреть программу, рубрику или сюжет. В этом Светлана Стрельникова - настоящий профессионал.
«Как человек - она символ монтажа. Она вся животрепещущая, энергичная, много говорящая, но и много делающая», - отметил продюсер медиахолдинга «Экспресс» Евгений Иналдиев.
«С прошлой осени мы работаем со Светой над спортивными новостями. Приятно работать с настоящим профессионалом. Это проявляется во время студийных записей и какого-то уже заочного монтажа», - поделился спортивный корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Петр Голубев.
«Свету отличает очень большая щепетильность и внимательность к мелочам. Часто бывает, что журналисты второпях путают букву или забывают что-то дописать в титрах», - прокомментировала ведущая программы «События» медиахолдинга «Экспресс» Светлана Демина.
Помимо новостных сюжетов, Светлана монтирует три рубрики в утреннем блоке и работает в прямом эфире, правда, снова за кадром. Обязанности режиссера в студии - не менее ответственные, но старожил «Экспресса» со всем прекрасно справляется, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.