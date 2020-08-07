День рождения «Экспресса». Режиссер монтажа Светлана Стрельникова

На этой неделе «Экспресс» отмечает свой первый день рождения в статусе государственного канала в составе медиахолдинга. Ежедневно мы выдаем в эфир более десятка телепрограмм и рубрик собственного производства, и, конечно, десятки новостных сюжетов. То, что вы видите на экране, - во многом заслуга режиссеров монтажа. Одна из них в нашем коллективе - уже почти четверть века, и о ней наш следующий репортаж.

На входе в здание «Экспресса» гостей встречает необычная фотогалерея - сотрудники телеканала в образе сказочных героев. В обличье «Бабы Яги» - режиссер монтажа Светлана Стрельникова. С персонажем ее роднит разве что только веселый нрав. В остальном - полная противоположность.

На телевидение Светлана Стрельникова пришла в далеком 1997 году. Три года была специалистом рекламной службы, затем переквалифицировалась в видеомонтажера. Новостные сюжеты, которые вы видите на нашем канале, в частности, и этот, а также программы и утренние рубрики, - ее работа.

«Когда я училась в школе - все девочки мечтали стать актрисами. А мне как-то не хотелось, но нравилось кино. И я подумала, а почему бы мне не быть режиссером. Так и случилось», - рассказала режиссер монтажа медиахолдинга «Экспресс» Светлана Стрельникова.

Процесс видеомонтажа требует предельного внимания и понимания того, каким продукт должен получиться в конечном итоге. Все для того, чтобы зрителю было интересно смотреть программу, рубрику или сюжет. В этом Светлана Стрельникова - настоящий профессионал.

«Как человек - она символ монтажа. Она вся животрепещущая, энергичная, много говорящая, но и много делающая», - отметил продюсер медиахолдинга «Экспресс» Евгений Иналдиев.

«С прошлой осени мы работаем со Светой над спортивными новостями. Приятно работать с настоящим профессионалом. Это проявляется во время студийных записей и какого-то уже заочного монтажа», - поделился спортивный корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Петр Голубев.

«Свету отличает очень большая щепетильность и внимательность к мелочам. Часто бывает, что журналисты второпях путают букву или забывают что-то дописать в титрах», - прокомментировала ведущая программы «События» медиахолдинга «Экспресс» Светлана Демина.

Помимо новостных сюжетов, Светлана монтирует три рубрики в утреннем блоке и работает в прямом эфире, правда, снова за кадром. Обязанности режиссера в студии - не менее ответственные, но старожил «Экспресса» со всем прекрасно справляется, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.