Пензенцев, подозреваемых в краже 20 литров пива, могут посадить на 5 лет

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Дружеская встреча закончилась преступлением. Двое молодых людей во время алкогольных посиделок решили, что горячительных напитков не хватает, и отправились за добавкой.
«Купили пиво. Мне пришла в голову мысль украсть кегу, потому что я ее увидел на выходе», - рассказал задержанный.
Через десять дней во время ревизии в магазине обнаружили пропажу и обратились в полицию. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и быстро установили причастных к преступлению.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность неоднократно судимых жителей города Пензы 1994 и 1991 года рождения. В тот же день молодые люди были задержаны сотрудниками полиции», - рассказал следователь отдела по расследованию преступлений отдела полиции №1 СУ УМВД России по городу Пензе Юсуп Ибрагимов.
Подозреваемые пояснили, что после кражи попытались вскрыть кегу, но не смогли. Поэтому бросили емкость в двухстах метрах от магазина. Ни продавать похищенный алкоголь, ни употреблять его они изначально не собирались, а на преступление пошли якобы от скуки.
Задержанные раскаялись в содеянном и согласились полностью возместить нанесенный ущерб. Однако, за шалость все равно придется ответить перед законом. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Судебного разбирательства мужчины будут дожидаться под подпиской о невыезде, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.