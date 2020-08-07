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07.08.2020г.
Пензенцев, подозреваемых в краже 20 литров пива, могут посадить на 5 лет

Пензенцев, подозреваемых в краже 20 литров пива, могут посадить на 5 лет

Пт, 07.08.20 01:49
Просмотров: 135
Героев нашего следующего сюжета заинтересовал далеко не полезный продукт. Им понадобился пенный напиток, 20 литров которого они украли якобы ради забавы. По крайней мере, так они объяснили свой поступок в полиции.

Дружеская встреча закончилась преступлением. Двое молодых людей во время алкогольных посиделок решили, что горячительных напитков не хватает, и отправились за добавкой.


«Купили пиво. Мне пришла в голову мысль украсть кегу, потому что я ее увидел на выходе», - рассказал задержанный.

Через десять дней во время ревизии в магазине обнаружили пропажу и обратились в полицию. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и быстро установили причастных к преступлению.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность неоднократно судимых жителей города Пензы 1994 и 1991 года рождения. В тот же день молодые люди были задержаны сотрудниками полиции», - рассказал следователь отдела по расследованию преступлений отдела полиции №1 СУ УМВД России по городу Пензе Юсуп Ибрагимов.

Подозреваемые пояснили, что после кражи попытались вскрыть кегу, но не смогли. Поэтому бросили емкость в двухстах метрах от магазина. Ни продавать похищенный алкоголь, ни употреблять его они изначально не собирались, а на преступление пошли якобы от скуки.

Задержанные раскаялись в содеянном и согласились полностью возместить нанесенный ущерб. Однако, за шалость все равно придется ответить перед законом. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Судебного разбирательства мужчины будут дожидаться под подпиской о невыезде, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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15.07.2020 10:07
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