В пензенском районе прошел День памяти старца Иоанна Оленевского

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«Это наш святой, батюшка Пензенский Иоанн Оленевский. Он родился и вырос у нас, при жизни помогал людям, к нему приходили люди, и он их исцелял», - сказала жительница города Пенза Елена Шаврова.
Его годы жизни пришлись на непростую эпоху. В начале и середине прошлого столетия гонения на церковь были особенно сильными. В 2000-м году Иоанна Оленевского причислили к Собору новомучеников и исповедников российских 20 века, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.