В пензенском районе прошел День памяти старца Иоанна Оленевского

6 августа день памяти старца Иоанна Оленевского. В село Соловцовку, в котором он жил и помогал другим, съезжаются десятки верующих. До сих пор он остается самым почитаемым пензенским святым.

«Это наш святой, батюшка Пензенский Иоанн Оленевский. Он родился и вырос у нас, при жизни помогал людям, к нему приходили люди, и он их исцелял», - сказала жительница города Пенза Елена Шаврова.

Его годы жизни пришлись на непростую эпоху. В начале и середине прошлого столетия гонения на церковь были особенно сильными. В 2000-м го­ду Иоанна Оленевского причислили к Собору новомучеников и исповедников российских 20 века, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.