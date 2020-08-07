Пензенцам рассказали, когда в дома вернется горячая вода

Лето - особый период для коммунальных организаций. До начала отопительного сезона им предстоит привести в порядок все сети. Это традиционно доставляет неудобства горожанам. Одни возмущены многочисленными раскопками на автомобильных дорогах, другие негодуют в связи с отключением горячей воды в квартирах.

Горячая вода в дома пензенцев вернется до конца текущей недели. Об этом было заявлено на заседании штаба по подготовке города к зиме. Сейчас ремонтные работы на сетях уже вышли на финишную прямую. Кстати, в 2020 году они проводятся во всех микрорайонах Пензы. Причем кое-где нет и холодной жидкости.



«Сейчас «Горводоканал» работает по улицам Ладожской, Ростовской, Воронова, Кулакова, Светлой, Карпинского. В связи с ремонтными работами отключено 11 МКД, три детских сада, одна школа и одна больница», - рассказал начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы» Алексей Михайлов.



Жаркое время сейчас у всех коммунальных организаций. Они не только проводят профилактические работы на сетях, но и капитально ремонтируют те участки, на которых в прошлом отопительном сезоне было много аварий. Не допустить их в следующем - главная задача при подготовке котельных и центральных тепловых пунктов к зиме. Только процент готовности последних пока оставляет желать лучшего - у некоторых теплоснабжающих организаций завершены работы лишь на половине объектов.



Пока что без горячей воды остаются порядка 100 домов, а также несколько детских садов, школ и больниц. Полностью завершить ремонтные работы на объектах коммунальщики обещают не позднее начала сентября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.