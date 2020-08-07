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07.08.2020г.
В Пензенской области участились ДТП с участием детей

В Пензенской области участились ДТП с участием детей

Пт, 07.08.20 05:54
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Сразу несколько ДТП с участием несовершеннолетних произошло на территории Пензенской области. Госавтоинспекторы призывают автомобилистов к осторожности, а родителей просят внимательнее следить за своими детьми.

Решил покатать пятилетнего мальчика на квадроцикле и попал в аварию. На улице Ладожской в Пензе мужчина 1994 года рождения не справился с управлением и врезался в торговый павильон. Водителя и маленького пассажира госпитализировали. Примерно в это же время авария с участием ребенка произошла и в Кузнецке. Там на улице Приборостроителей «Калина» столкнулась с «ПАЗом».


«В результате происшествия водитель автомобиля LADA после оказания медицинской помощи был отпущен. Его несовершеннолетний пассажир, телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.


Помощь врачей понадобилась и пассажирам Skoda «Fabia», которая врезалась в трактор. Эта авария случилась на автодороге «Городище-Никольск-Ночка». Судя по кадрам с места происшествия, столкновение было лобовым.


«В результате происшествия пассажиры автомобиля Skoda, женщины 1983 и 1961 года рождения после оказания медпомощи были отпущены. Его несовершеннолетняя пассажирка была госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщила Марина Антипова.


А в рабочем поселке Лунино водитель отечественной «Нивы» сбил велосипедиста. Мальчика тоже отправили в больницу. Во время летних каникул число дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, резко увеличилось. В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть в этот период особенно бдительными и не допускать опасных маневров, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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