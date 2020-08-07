В Пензенской области участились ДТП с участием детей

Сразу несколько ДТП с участием несовершеннолетних произошло на территории Пензенской области. Госавтоинспекторы призывают автомобилистов к осторожности, а родителей просят внимательнее следить за своими детьми.

Решил покатать пятилетнего мальчика на квадроцикле и попал в аварию. На улице Ладожской в Пензе мужчина 1994 года рождения не справился с управлением и врезался в торговый павильон. Водителя и маленького пассажира госпитализировали. Примерно в это же время авария с участием ребенка произошла и в Кузнецке. Там на улице Приборостроителей «Калина» столкнулась с «ПАЗом».



«В результате происшествия водитель автомобиля LADA после оказания медицинской помощи был отпущен. Его несовершеннолетний пассажир, телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.



Помощь врачей понадобилась и пассажирам Skoda «Fabia», которая врезалась в трактор. Эта авария случилась на автодороге «Городище-Никольск-Ночка». Судя по кадрам с места происшествия, столкновение было лобовым.



«В результате происшествия пассажиры автомобиля Skoda, женщины 1983 и 1961 года рождения после оказания медпомощи были отпущены. Его несовершеннолетняя пассажирка была госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщила Марина Антипова.



А в рабочем поселке Лунино водитель отечественной «Нивы» сбил велосипедиста. Мальчика тоже отправили в больницу. Во время летних каникул число дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, резко увеличилось. В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть в этот период особенно бдительными и не допускать опасных маневров, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.