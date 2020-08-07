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07.08.2020г.
День рождения «Экспресса». Управляющий делами Елена Гудыменко

День рождения «Экспресса». Управляющий делами Елена Гудыменко

Пт, 07.08.20 06:52
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На этой неделе исполнился год, как мы вещаем для вас в новом статусе. В августе 2019 года на базе регионального телеканала «Экспресс» был создан государственный медиахолдинг. В результате реорганизации появилось новое структурное подразделение - управление делами. Руководство доверили Елене Гудыменко - специалисту с большим опытом работы. Она как никто другой знает, что твориться за кадром.

Дела «Экспресса» под ее контролем. Меньше года назад в медиахолдинге появился человек, который смог успешно совместить организационную и хозяйственную деятельность. Инженер-электрик по образованию Елена Гудыменко родом из Саратова. До прихода в нашу компанию пять лет трудилась в другом госучреждении и накопила богатый управленческий опыт. Уже в первые недели работы на новом месте ей удалось завоевать уважение команды. «Завхоз», как ее добродушно называют в коллективе, сразу наметила план действий.

«Первые мысли были все переделать. Перекроить, пересадить, перекомпоновать, потому что было впечатление какого-то хаоса. Главной задачей было обеспечение работников новым оборудованием. Мы сразу начали работать над этим, собирать предложения, оценивать по финансам», - рассказала управляющий делами медиахолдинга «Экспресс» Елена Гудыменко.

Так уже вскоре были закуплены новые компьютеры для отдела монтажа, видеокамеры, эфирное оборудование и несколько микрофонов, а затем «Экспресс» перешел на вещание в «HD»-формате. Больше никакой, что называется, «мыльной картинки». Только качественное изображение и чистый звук. Меньше чем за год работы, Елена Гудыменко успела навести идеальный порядок и в хозяйственных делах холдинга.

«Приходишь к ней, говоришь, что закончилась бумага или нам что-то нужно. Все решается за несколько минут. Потом сама приходит и говорит, какое решение она нашла и когда оно будет исполнено. Это золотой человек», - прокомментировала ведущая программы «События» медиахолдинга «Экспресс» Светлана Демина.

«Елена Ивановна – это тот человек, с которого хочется брать пример. Она добрая и внимательная к мелочам», - отметила специалист по закупкам медиахолдинга «Экспресс» Марина Семенчева.

«Удивительное нелюбимое слово «Завхоз» в нашей стране – очень важная профессия. Если это слово перемешать со словом «Ангел Хранитель», то получится как раз Елена Ивановна», - пояснил генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Одна из главных целей, которую ставит перед собой наш завхоз сегодня - обновить оборудование для более качественной трансляции в прямом эфире прямо с места событий. Тогда корреспонденты «Экспресса» смогут еще оперативнее рассказывать о новостях из любых точек города и области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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