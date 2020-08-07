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07.08.2020г.
В «Фаворите» прошел большой праздник под открытым небом

В «Фаворите» прошел большой праздник под открытым небом

Пт, 07.08.20 07:52
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На Западной поляне в Пензе в жилом комплексе «Фаворит» компании «Рисан» накануне состоялся большой праздник под открытым небом. В его программе были танцы, песни, спортивные состязания и даже чтение книг.

В парке развлечений для гостей «праздника двора» организовали различные конкурсы и состязания. Пока самых маленьких развлекают аниматоры, дети постарше осваивают футбольные финты. В жилом комплексе для прогулок совсем недавно открыли новый - интеллектуальный двор.

«Нам очень понравился двор и новая площадка. Я думаю, что детям будет чем заняться. Очень нравится, как «Рисан» старается для своих жителей», - прокомментировала жительница города Пензы Олеся Ефимова.

Здесь все те же полюбившиеся пензенцам гамаки, качели и детские игровые комплексы. Ноу-хау - уличная библиотека. Заниматься учебой юные «фаворитовцы» теперь смогут на свежем воздухе. Фонд соседского буккроссинга пополнился новыми изданиями.

«Все принесли из дома книги. Хотим презентовать вам, вашей управляющей компании, чтобы дети были самыми умненькими», - сказал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовой.

«Я думаю, что в этих жилых домах дети не засиживаются, стремятся выйти на улицу, потому что там очень хорошие игровые элементы, спортплощадки. Это очень здорово», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Такую комфортную инфраструктуру удается создавать еще и потому, что строительная компания «Рисан» тесно взаимодействует с жителями. Подобрать лучшее специалисты стараются и для новоселов - им в торжественной обстановке вручили ключи.

Губернатор оценил не только высококлассное благоустройство придомовой территории, но и качество отделки квартир. В новом доме все продумано до мелочей. Например, на первом этаже есть комната для хранения уличных игрушек, колясочная и даже место для мойки лап животных, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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