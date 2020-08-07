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07.08.2020г.
Пензенская область – среди регионов России с высокой устойчивостью

Пензенская область – среди регионов России с высокой устойчивостью

Пт, 07.08.20 09:33
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Фонд «Петербургская политика» подготовил рейтинг за июль, в котором специалисты проанализировали то, как постепенное снятие ограничений из-за Covid-19 повлияло на экономику в субъектах, а также назвали главные события месяца и оценили социально-экономическую устойчивость регионов.

Отметим, что Пензенская область занимает высокие позиции по ряду показателей рейтинга. В частности, мы вошли в группу регионов страны, где после выхода из карантина наблюдается существенное улучшение экономических показателей.

«Более высокие темпы возвращения к «нормальности» показали регионы, в основном, со «старым» укладом экономики, среди которых наибольший вес – преимущественно из Центрального федерального округа», - отметили авторы исследования.

Помимо Пензенской области, в ПФО существенное улучшение показателей наблюдается в Саратовской и Кировской областях, а также в Республике Марий Эл.

Кроме того, Пензенская область вошла в группу регионов с высокой устойчивостью, набрав 7,3 баллов из 10.

Среди основных положительных социально-политической жизни региона специалисты фонда назвали открытие с участием губернатора завода по переработке масличных культур, запуск новой производственной линии на домостроительном комбинате в Пензе, открытие нового корпуса производственного объединения, подписание соглашения с одним из крупных банков о сотрудничестве в цифровой сфере, а также запуск новой линии производства сыров на предприятии в Белинском.

В графе «Прочие заметные события» - регистрация избиркомом кандидатов в губернаторы, а также продление до 13 августа режима повышенной готовности. Негативным событием составители рейтинга назвали увольнение в связи с утратой доверия министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, находящегося под арестом по делу о мошенничестве.

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«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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