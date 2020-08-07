Пензенская область – среди регионов России с высокой устойчивостью

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Фонд «Петербургская политика» подготовил рейтинг за июль, в котором специалисты проанализировали то, как постепенное снятие ограничений из-за Covid-19 повлияло на экономику в субъектах, а также назвали главные события месяца и оценили социально-экономическую устойчивость регионов.
Отметим, что Пензенская область занимает высокие позиции по ряду показателей рейтинга. В частности, мы вошли в группу регионов страны, где после выхода из карантина наблюдается существенное улучшение экономических показателей.
«Более высокие темпы возвращения к «нормальности» показали регионы, в основном, со «старым» укладом экономики, среди которых наибольший вес – преимущественно из Центрального федерального округа», - отметили авторы исследования.
Помимо Пензенской области, в ПФО существенное улучшение показателей наблюдается в Саратовской и Кировской областях, а также в Республике Марий Эл.
Кроме того, Пензенская область вошла в группу регионов с высокой устойчивостью, набрав 7,3 баллов из 10.
Среди основных положительных социально-политической жизни региона специалисты фонда назвали открытие с участием губернатора завода по переработке масличных культур, запуск новой производственной линии на домостроительном комбинате в Пензе, открытие нового корпуса производственного объединения, подписание соглашения с одним из крупных банков о сотрудничестве в цифровой сфере, а также запуск новой линии производства сыров на предприятии в Белинском.
В графе «Прочие заметные события» - регистрация избиркомом кандидатов в губернаторы, а также продление до 13 августа режима повышенной готовности. Негативным событием составители рейтинга назвали увольнение в связи с утратой доверия министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, находящегося под арестом по делу о мошенничестве.