Сонное апноэ: как обнаружить и что с ним делать?

Врач областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова рассказала пензенцам о том, чем опасно сонное апноэ — остановка дыхания во сне.

Люди часто не принимают всерьез храп или внезапные пробуждения среди ночи. Однако их причиной может быть сонное апноэ, или остановка дыхания. Остановка дыхания во сне приводит к серьезным заболеваниям сердца, артериальной гипертонии, сахарному диабету и даже импотенции.

Из-за подобных осложнений проблему неправильного ночного дыхания нужно решать как можно скорее.

Синдром сонного апноэ развивается из-за расслабления мышц глотки. При этом стенки дыхательных путей просто слипаются. В результате воздух сначала поступает в легкие в ограниченных количествах, приводя к храпу, а затем и вовсе не проходит в дыхательные пути. На апноэ мозг реагирует пробуждением, при этом человек с апноэ их не запоминает. Дыхание у больного может останавливаться до сотни раз за один час. Если сложить все секунды приступов за ночь, может набраться до 4 часов. Это опасно, так как в мозг поступает недостаточно кислорода и развивается гипоксия. Основными симптомами, позволяющими заподозрить развитие заболевания, являются храп, сонливость в течение дня, ночные кошмары, сухость во рту в утренние часы (если нет других причин), повышенное артериальное давление и частые головные боли. О частых остановках дыхания могут рассказать близкие, которые слышат, как вы спите. В домашних условиях родственник во время сна может замерять секундомером продолжительность паузы без дыхания и сосчитать количество таких периодов за ночь.

Причины болезни в детском возрасте обычно похожи на те, что наблюдаются у взрослых. Остановка дыхания у детей в ночное время связана с увеличением миндалин, слабыми глотательными мышцами и неврологическими патологиями. Особенно часто апноэ встречается у недоношенных младенцев и детей с ДЦП.

Для лечения апноэ сна следует выяснить его причину. При задержке дыхания, которое связано с механическими трудностями, апноэ считается обструктивным. Чаще этим недугом страдают пожилые люди или пациенты с избыточным весом. Длительное курение и систематическое употребление алкоголя также может привести к апноэ во время сна из-за сужения дыхательных путей. Когда отделы головного мозга, ответственные за дыхание, перестают отправлять сигналы мышцам, мы говорим о центральном апноэ. Такое апноэ возникает после приёма опиатов, при заболеваниях сердца и после инсульта.

При развитии синдрома пациентам рекомендуют пройти обследование у кардиолога, невролога и отоларинголога. В поликлинических условиях при определении причины заболевания применяют различные методы лабораторно-диагностического исследования для исключения искривления носовой перегородки, синусита, ринита, наличия полипов и другое. Предложат проведение ЭКГ с целью исключения болезни сердечно-сосудистой системы и, при необходимости, электроэнцефалограммы для исключения патологии головного мозга.

Терапия апноэ заключается в использовании медикаментозных средств или различных приспособлений для сна, которые поддерживают органы ротовой полости и горла в правильном положении. В сложных случаях прибегают к хирургическому вмешательству: по показаниям удаляют полипы, кисты, устраняют искривление носовой перегородки. Привычка спать на боку намного снижает симптомы и облегчает дыхание. Значительно помогает справиться с проблемой тренировка мышц горла: игра на духовых музыкальных инструментах, пение или чтение вслух. Повысить тонус мягкого неба помогут специальные упражнения, которые выполняются перед сном. Через месяц регулярных занятий приступы остановки дыхания сократятся, пациент станет спать спокойней и дольше.

С целью профилактики апноэ необходимо вести здоровый образ жизни, снизить вес до нормы, прекратить употребление алкоголя и табака.