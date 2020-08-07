В России число проверок бизнеса за полгода снизилось в два раза

По данным ведомства, контрольно-надзорные органы проинспектировали бизнес около 332 тысячи раз, а за аналогичный период прошлого года — 612 тысяч. В министерстве признали, что ослабление контроля фактически никак не отразилось на уровне аварийности в организациях. Случаи или угрозы причинения вреда жизни, здоровью или другим защищенным ценностям не участились. Впрочем, главная причина снижения частоты проверок — мораторий на их проведение, уточнили «Известия».

Наиболее активные инспекторы — в МЧС, Роспотребнадзоре, Роструде и Ростехнадзоре. За первое полугодие 2020-го они провели 324 тыс. мероприятий — 97% от общего количества. МЧС инспектировало организации на 53% реже по сравнению с январем-июнем 2019-го, Роспотребнадзор — на 48%, Роструд — на 33% и Ростехнадзор — на 41%.

В Роспотребнадзоре на вопрос о планах сокращения числа проверок в дальнейшем заявили, что в будущем контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться в соответствии с действующим законодательством.

В Ростехнадзоре заявили, что, хотя количество проверок и уменьшилось в абсолютном значении, служба стала даже более жестко реагировать на нарушения: число административных приостановок возросло на 10% год к году, количество предостережений — на 42%.