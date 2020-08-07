Губернатор: Ввести более миллиона квадратных метров жилья за год – цель глобальная

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал интервью «Российской газете» , в котором рассказал, как строительная отрасль региона работала в период пандемии и сколько жилья планируется сдать в этом году.

Как отмечается в материале, строительная отрасль в регионе была приравнена к стратегически важным предприятиям и работала практически без простоев.

«Для меня как главы региона было очень важным не останавливать работу строительного комплекса. Мы так и сделали. Нужно было соблюдать меры безопасности, чтобы строительная отрасль продолжала работать. Такие меры решали несколько важных для региона задач. Во-первых, это сохранение рабочих мест. В отрасли заняты тысячи человек. Речь идет не только о строителях, это сотрудники проектных организаций, транспортных и логистических компаний, отвечающих за бесперебойное снабжение и материально-техническое обеспечение. Доля строительной отрасли во внутреннем региональном продукте составляет более семи процентов.

Во-вторых, у нас очень серьезные задачи, связанные с реализацией национальных проектов. Строятся социально важные объекты, которых ждут жители, есть обязательства перед федеральным центром по вводу жилья. Мы понимали, что если остановим стройку в самом начале сезона, то понесем большие потери. А сегодня мы справляемся с поставленными перед областью задачами», - рассказал губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, в 2020 году планируется сдать более миллиона квадратных метров жилья.

«Цель – глобальная, учитывая, что по обеспеченности квадратными метрами в пересчете на одного жителя мы входим в 15 лучших субъектов России», - отметил он.

Также глава региона рассказал журналисту «Российской газеты», как в регионе поддерживают спрос на жилье и какие местные программы оказались самыми востребованными.

«Мы выдаем ипотеку по стандартам «ДОМ.РФ» со ставкой от 3,5% годовых. Время уже показало, что такая мера является наиболее эффективным способом господдержки жилищного строительства и стимулирования спроса на жилье. «Агентством ипотечного кредитования Пензенской области» выдано более 200 льготных кредитов, в строительную отрасль привлечено порядка 480 миллионов рублей. У нас есть региональные программы, на них мы сами находим деньги. Они направлены на поддержку малообеспеченных многодетных граждан. Почти 4,5 тысячи семей уже смогли ими воспользоваться. Понятно, что сегодня мы считаем в бюджете каждую копейку. Но для конкретной семьи это очень важно», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он напомнил, что в Пензенской области есть выплата для молодых семей, нуждающихся в жилье, где в течение года после заключения брака рождается первенец. Выплату индексируют, в настоящее время она составляет 328 тыс. рублей. Только в областном центре эти средства получили почти 1300 семей.

«У нас действует и специальная региональная жилищная программа для многодетных семей, у которых пять и более детей. Они получают по полмиллиона рублей», - добавил глава региона.