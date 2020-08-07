В Пензе осудили участников крупной группы инсценировщиков ДТП

Установлено, что в апреле 2014 года 32-летний пензенец создал ОПГ, в которую вовлек своих знакомых, в том числе инспектора ОГИБДД. Горожанин самостоятельно и с подельниками занимался аферами в сфере автострахования. Так, с апреля 2014-го по сентябрь 2018-го они инсценировали 22 ДТП на территории Пензы и региона, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон.

В дальнейшем участники, используя формальные осмотры поврежденных машин в экспертной организации, подавали в страховые компании, с которыми ранее заключали договоры, пакеты документов для получения выплат. От шести фирм злоумышленники получили более пяти миллионов рублей. Во время следствия они частично возместили причиненный страховщикам ущерб.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, участникам ОПГ назначили сроки от 1 года 10 месяцев до 4 лет лишения свободы. Организатора и одного из участников осудили на 4 и 3 года тюрьмы, их подельникам наказание назначено условно с испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.