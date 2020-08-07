В Лунинском районе из огня спасли пенсионера

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В Лунинском районе Пензенской области произошел пожар.
Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 6 августа в 17 часов. Сотрудники выехали в село Напольный Вьяс на ул. Селюшкина. Из огня спасли 88-летнего пенсионера. В доме площадью 60 квадратных метров обгорела печь.
С пламенем боролись шесть человек и две спецмашины.
В МЧС призывают пензенцев не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы, плиты, проверять исправность проводки.