В Лунинском районе из огня спасли пенсионера

Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 6 августа в 17 часов. Сотрудники выехали в село Напольный Вьяс на ул. Селюшкина. Из огня спасли 88-летнего пенсионера. В доме площадью 60 квадратных метров обгорела печь.

С пламенем боролись шесть человек и две спецмашины.

В МЧС призывают пензенцев не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы, плиты, проверять исправность проводки.