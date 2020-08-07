Для жителей Пензенской области построят 6 спортплощадок

Array ( [temp] => +26 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
$ 73 р
€ 86 р
В Пензенской области появятся шесть новых спортивных площадок для подготовки населения к сдаче норм ГТО.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, в этом году такие объекты построят в Земетчинском, Кузнецком, Лунинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Сердобском районах. Спортивные площадки станут не только базовым комплексом для выполнения нормативов, но и хорошим подспорьем для начинающих и действующих спортсменов в поддержании их физической формы.
Объекты постоят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ.
Отмечается, что регион занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов РФ по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2019 году в регионе уже созданы 11 малых спортивных площадок.