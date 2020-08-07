В Пензенской области коронавирусом заразились еще 54 человека

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6 855 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 54. При этом уже 5 876 пациентов вылечилось, 87 скончалось.

Всего по России выявлено 877 135 случаев заражения, прирост за сутки составил 5 241 заболевших. 683 592 человека выздоровело, 14 725 пациентов скончались.

Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.