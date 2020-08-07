Более 2000 пензенских компаний и ИП получили субсидии на дезинфекцию

В Пензенской области организации и индивидуальные предприниматели (ИП) получили субсидии для возобновления деятельности и приобретения дезинфицирующих средств.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, заявления подали 2235 организаций и бизнесменов, субсидию получили 2218 представителей бизнеса региона на сумму 78,1 млн рублей.

Всего в области насчитывается 3649 потенциальных получателей субсидии, на поддержку которых потенциально возможная сумма выплат составит 108,5 млн рублей.

Отмечается, что поддержка предназначена для компаний и ИП, которые работают в пострадавших из-за пандемии отраслях, а также социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов МСП, которым принадлежат объекты туристкой индустрии. Заявитель не должен находиться в процедуре ликвидации и банкротства, а также иметь задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам.

Размер предоставляемой субсидии определяется по следующей формуле:

- компаниям предназначена фиксированная выплата 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.):

- индивидуальные предприниматели получают по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. руб. на самого ИП;

- ИП без работников получают 15 тыс. руб. на самого предпринимателя.

Прием заявлений ведется до 15 августа. В электронном виде направить его можно через личный кабинет юрлица или ИП и по телекоммуникационным каналам связи, а на бумаге – по почте. Информацию о всех этапах рассмотрения заявления можно получить на сайте, введя свой ИНН.